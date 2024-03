VIDEO | Paura nella notte: incendio distrugge otto barche ormeggiate

Vigili del fuoco in azione in zona Castelluccio, nel ponente genovese, dove verso le 3 di notte circa otto barche ormeggiate sono andate a fuoco. Due imbarcazioni sono poi definitivamente affondate in seguito al rogo

Le fiamme, sviluppatesi in un punto non individuato, hanno attecchito molti natanti ormeggiati vicino (la società Marina Castelluccio precisa che non si tratta di barche ormeggiate nella sua area). I vigili del fuoco sono intervenuti in forze, con due squadre, due autobotti per la riserva d'acqua, la motonave della sede portuale di Calata Gadda e i sommozzatori.

Quest'ultimi hanno messo in salvo le barche vicine allontanandole, mentre il personale ha attaccato l'incendio con due linee d'acqua distinte. In totale sono rimaste coinvolte otto barche, di cui alcune sono affondate .

Non risultano feriti: una persona è comunque stata soccorsa e affidata alle cure dei militi della Misericordia Ponente Soccorso, ma per fortuna non c'è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Ancora ignote le cause del rogo: sul posto anche le forze dell'ordine per indagare sull'accaduto.