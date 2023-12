Vanno a farsi "tagliare i capelli", ma sono calvi: la barberia era un centro di spaccio

Uno strano via vai in un negozio di barberia, caratterizzato anche dalla presenza di clienti calvi e senza barba, dunque che in apparenza non necessitavano di alcun servizio. Questo uno dei principali segnali a insospettire i carabinieri del nucleo investigativo di Genova che, con la collaborazione della stazione di Forte San Giuliano, hanno scoperto una barberia in zona Foce trasformata in luogo di spaccio.

Dopo aver osservato la clientela infatti è emerso che diverse persone di svariate età e professioni entravano nel negozio solo per acquistare droga, mentre altre univano il taglio all'acquisto di una o più dosi.

È stata perquisita prima la casa del 55enne, dove sono stati trovati diversi grammi di hashish, e poi la barberia, dove, nascosti in un soppalco, sono stati trovati 100 grammi di cocaina, quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il barbiere è stato portato nel carcere di Marassi.