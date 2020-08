Autostrade, la normalità che mancava da oltre due anni

Questa mattina la galleria Monte Galletto, situata nel tratto dell'A7 compreso tra l'allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Serravalle/Milano, è stata riaperta. Dopo anni di bollini e icone varie sulla mappa che indica il traffico in tempo reale sul sito di Autostrade, oggi, almeno per ora, su tutta la Liguria non ci sono segnalazioni.

Ma gli interventi sulla rete regionale non sono terminati. Sull'A10 sono in programma la chiusura del tratto tra Aeroporto e Pra' dalle ore 21 alle ore 6 dal giorno 26/08/2020 al giorno 28/08/2020 e la chiusura del tratto tra Arenzano e il bivio A10/A26 dalle ore 22 alle ore 6 dal giorno 26/08/2020 al giorno 27/08/2020.

Due le chiusure previste anche in A12: dalle ore 22 alle ore 6 dal giorno 26/08/2020 al giorno 29/08/2020 il tratto tra Recco e Nervi e dalle ore 22 alle ore 6 dal giorno 26/08/2020 al giorno 27/08/2020 il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina con relativa chiusura dell'area di servizio.

Infine sull'A26 chiuso al traffico il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dalle ore 23 alle ore 5 dal giorno 26/08/2020 al giorno 27/08/2020 provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia; dalle ore 00:00 alle ore 4 dal giorno 27/08/2020 al giorno 27/08/2020 chiuso il tratto tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per il transito di un trasporto eccezionale.