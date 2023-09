Panico in stazione, tenta un'estorsione e scappa armato di coltello

Panico in stazione a Principe per un uomo armato di coltello dopo un tentativo di estorsione.

Il tunisino si era messo d'accordo con un connazionale per restituirgli dei documenti smarriti a luglio, ma in cambio ha preteso 300 euro. Prima 50 per la carta d'identità, e l’altro ha pagato, poi 250 per il passaporto. A questo punto l'estorsore è stato buttato a terra da un amico della vittima che l'aveva accompagnato all'appuntamento in stazione e quando si è rialzato ha tirato fuori un coltello spargendo il terrore tra i passeggeri presenti nell'atrio.

Non ha aggredito o ferito nessuno ma si è dato subito dopo la fuga, inseguito dalla polizia ferroviaria e dal personale di sicurezza, a bordo di un treno diretto a Savona. Momenti concitati anche sul convoglio che è stato fermato all'altezza di Sestri Ponente.

L'uomo è stato preso in carico dalla polfer che procederà con la denuncia per estorsione.