Non riesce a trovare lavoro e s'impicca sul lungomare di Arenzano

Tragedia ad Arenzano. Un uomo di 48 anni è morto in lungomare Olanda nella mattinata di mercoledì 6 marzo 2024. Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 5 e un'ambulanza della Croce Oro di Sciarborasca, oltre ai carabinieri.

La vittima, originaria di Alessandria, era solita recarsi ad Arenzano per fare passeggiate. Nella sua auto sono stati trovati curriculum vitae in quanto pare non lavorasse e fosse alla ricerca di un lavoro.

Proprio le difficoltà di trovare un'occupazione stabile pare lo abbiano spinto a commettere un gesto estremo. Il corpo è stato notato un passante che correva. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno.