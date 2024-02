In giro di notte con attrezzi da scasso e le chiavi di un'auto rubata

Si aggirava di notte con attrezzi da scasso e le chiavi di un'auto rubata, ed è stato notato proprio mentre usciva dalla vegetazione dove probabilmente aveva cercato di nascondersi, accanto ad alcune case della Pineta di Arenzano.

Ad accorgersi che qualcosa non andava, questa notte, il personale della Vigilanza Valbisagno che - dopo aver visto tramite il sistema di videosorveglianza che un uomo con fare sospetto usciva dai cespugli - ha chiamato immediatamente i carabinieri di Arenzano.

I militari, giunti sul posto, hanno fermato e portato in caserma la persona: dalla perquisizione è risultata in possesso di vari attrezzi per lo scasso e le chiavi di un veicolo parcheggiato nella cittadina, risultato rubato.

"Si è dimostrata l’importanza del servizio di vigilanza attivo all’interno della Pineta per controllare il territorio e garantire la sicurezza delle proprietà e dei residenti - commenta Michele Zucca, amministratore della Comunione Pineta di Arenzano -. Fondamentale tra l'altro, oltre alla preparazione e alla professionalità del personale della Vigilanza Valbisagno, è il sistema di video sorveglianza".

La Pineta è dotata di una propria linea in fibra ottica a cui sono collegate oltre 30 telecamere: gli apparecchi tra l'altro aumenteranno a breve grazie ai lavori attualmente in corso per estendere la videosorveglianza.