Bus senza aria condizionata e sovraffollati di notte, in arrivo nuove vetture

"Ieri sera abbiamo verificato e la linea 1 era in sofferenza, non si riusciva a portare via tutte le persone". A dirlo è il segretario Ugl Fna, Roberto Piccardo, riferendosi alla situazione riscontrata nella serata di venerdì 14 luglio 2023 sulla linea, che serve il ponente genovese.

"Grazie alle nostre segnalazioni - prosegue Piccardo -, al nostro lavoro fatto sul campo, dove abbiamo segnalato le criticità, Amt predisporrà turni sussidiari per cercare di trovare una soluzione. Ad agosto le linee 1, 9 e 13, nelle ore serali, da noi segnalate come critiche, vedranno tre vetture in più, una per ogni linee citata".

"Da settembre - spiega ancora il sindacalista - poi ci sarà una vettura in più sulla linea 1 e stessa cosa per la linea 9, contestualmente verranno aggiunti 5 minuti sulle percorrenze. Per la risoluzione del problema sono stati sicuramente decisivi i consiglieri comunali, che hanno presentato ben cinque articoli 54, sottolineando che Ugl ha fatto denunce precise e che andava risolta la situazione".

"Ci fa piacere - commenta Piccardo - che la politica e la direzione abbiano ascoltato le problematiche da noi presentate. Auspichiamo che questi turni aggiuntivi diventino strutturali per le estati prossime. La scrivente continuerà a presidiare i capolinea per verificare lo stato delle cose".

Bus senza aria condizionata

Ma i problemi che affliggono il trasporto pubblico locale non si limitano al sovraffollamento. "In questi giorni - prosegue Piccardo - stiamo monitorando anche i disservizi creati dalle moltissime vetture con aria condizionata guasta. Riteniamo inaccettabile che ogni estate su verifichi lo stesso problema, con gli investimenti che questa amministrazione sta facendo, si sta avendo una sostituzione costante dei mezzi".

"Come organizzazione segnaliamo tutti i malfunzionamenti - chiarisce il sindacalista - perché i lavoratori devono guidare a una temperatura adeguata, diversamente si possono verificare malori e ovviamente si compromette la sicurezza. Non credo proprio che i nostri dirigenti starebbero 5 minuti in un ufficio senza aria condizionata, però fanno lavorare ogni estate i dipendenti in questa stato di cose".

"Se non sono in grado di garantire un microclima adeguato sui bus con impianto di climatizzazione, almeno che lavorino in ufficio non accendendo il clima, è un piccolo gesto, ma dimostrerebbe la vicinanza ai lavoratori", conclude il segretario dell'Ugl.