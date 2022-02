Salotto in fiamme, giovane salvato dai vigili del fuoco

Intorno alle ore 3 di martedì 8 febbraio 2022 i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in via Orsini in Albaro per l'incendio sviluppatosi nel salotto di un'abitazione.

Alla finestra al quarto piano un giovane, che chiedeva aiuto mentre i vigili del fuoco hanno trovato difficoltà di ingresso a causa della presenza di una porta blindata.

Il giovane è stato guidato dalla squadra fino a raggiungere la porta di ingresso e mettersi così in salvo. A quel punto i vigili del fuoco hanno potuto procedere con una rapida estinzione delle fiamme.