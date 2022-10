Guasto a un tubo dell'acqua in via Albaro, fornitura interrotta

Brutta sorpresa oggi per alcuni abitanti di Albaro. Per consentire la riparazione di una tubazione sita in via Albaro, Iren Acqua ha dovuto interrompere la fornitura dell'acqua nella stessa via Albaro e zone limitrofe.

Il ripristino del regolare servizio è previsto per la serata di oggi. In altre zone del levante genovese potranno verificarsi fenomeni di temporanea torbidità.

Recentemente in zona sono stati svolti lavori programmati.