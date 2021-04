Cisterna in avaria sulla A7, camion in fiamme sulla A26: code e disagi in autostrada

Poco prima delle 16 è stato chiuso il bivio tra l’A7 Serravalle Genova e l’A10 Genova-Savona per chi proviene da Genova e viaggia verso Savona

Altra giornata di disagi, code e rallentamenti sulle autostrade ligure. Poco prima delle 16 è stato chiuso il bivio tra l’A7 Serravalle Genova e l’A10 Genova-Savona per chi proviene da Genova e viaggia verso Savona, per consentire le operazioni di recupero di una cisterna in avaria all'altezza dl km 131,7.

Chi da Genova viaggia verso Savona, o è diretto sulla A26 dei Trafori, deve dunque entrare al casello di Genova Aeroporto, sulla A10. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code tra Sampierdarena e il bivio con A7 e A10.

Poco dopo le 14:45 sull’autostrada A26 Genova Voltri - Gravellona Toce era stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con la D26 Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova Voltri, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme al km 37. Alle 15 il traffico scorreva su una sola corsia, con 1 km di coda in direzione Genova Voltri.

Ai due imprevisti si aggiungono poi le "solite" code per lavori, in A12 tra Nervi ed Est (3 km poco prima delle 16), sulla A7 tra Bolzaneto e il bivio con la A12 (2 km).