Autostrade: annullata chiusura notturna in A12, prevista una domenica di code e rallentamenti

La chiusura notturna del tratto di autostrada A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova prevista dalle ore 22 di lunedì 21 febbraio alle ore 6 di martedì 22 febbraio è stata annullata su richiesta dell'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone a causa della della chiusura concomitante del tunnel delle Ferriere.

"Incontreremo Autostrade mercoledì - ha spiegato l'assessore Giampedrone - e valuteremo se possono essere sospese tutte le chiusure notturne in A12 fino alla riapertura del tunnel delle Ferriere".

Per quanto riguarda la giornata odierna, domenica 20 febbraio 2022, i tempi di percorrenza rispetto alla media sono previsti molto superiori, quindi da bollino rosso, sull'A7 in direzione Serravalle dalle 13 alle 21. Sull'A10 tempi molto superiori alla media dalle 10 alle 19 in entrambe le direzioni, così come sull'A26. Infine possibili forti rallentamenti sull'A12 in direzione Genova dalle 13 alle 19.