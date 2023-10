Gli specialisti Asl3 per le donne, con i direttori della cardiologia Asl3

Sala gremita mercoledì mattina per ascoltare la task force di cardiologi Asl3. Al centro dell’attenzione le malattie cardiovascolari al femminile. L’incontro dal titolo “Il cuore della donna” - organizzato in collaborazione con i sindacati pensionati Cgil, Cisl e Uil - si è svolto nella sala del Cap di via Albertazzi.

Molte le domande del pubblico per gli esperti. A rispondere Piero Clavario, direttore della Riabilitazione Cardiologica Asl3 insieme a Luisiana Pastorino, direttore della cardiologia Utic Ospedale Villa Scassi Asl3, e Maria Alberta Cattabiani, direttore della Cardiologia Utic Ospedali P.A. Micone, Gallino, La Colletta e Territorio Asl3.

Ad aprire l’incontro il direttore generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro insieme a Giuliana Parodi, Segretaria Spi Cgil Genova e Liguria; Elena Semeria, Segretaria regionale e responsabile sociosanitario Liguria UIL Pensionati; Roberto Gambetti, Segretario regionale e responsabile sociosanitario Liguria UIL Pensionati.