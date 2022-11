Misuratore di pressione, ecco i migliori modelli da acquistare on line

In alcuni periodi è necessario più che in altri tenere sotto controllo la pressione, sia per problemi di salute che per esigenze specifiche; durante la gravidanza, ad esempio, è particolarmente importante monitorare che la pressione non si alzi eccessivamente. Misurare la pressione a casa diventa quindi una necessità, di cui si può facilmente far fronte acquistando un misuratore di pressione.

Il misuratore di pressione è quello strumento che si può utilizzare, sia in ambito medico che casalingo, per ottenere informazioni sulla pressione sanguigna sistolica (o pressione massima) e diastolica (o pressione minima) ma anche sulla frequenza cardiaca.

La scelta di un determinato modello di misuratore rispetto a un altro dipende da numerosi fattori, tra cui le esigenze specifiche dell'utente e la semplicità d'uso: ecco qui per voi la lista dei migliori misuratori di pressione da acquistare on line, tutti diversi sia per tipologia che per caratteristiche.

Misuratore di pressione manuale - sfigmomanometro aneroide con stetoscopio

Lo sfigmomanometro aneroide marcato Pic è un misuratore di pressione manuale da braccio dotato di stetoscopio. Realizzato con materiali di ottima qualità, questo misuratore di pressione è molto sensibile, preciso ed affidabile ed è un'ottima scelta soprattutto per chi deve effettuare misurazioni costanti e ripetute. È comunque un modello più complesso da utilizzare rispetto ai misuratori elettronici, ma basterà seguire le istruzioni ed esercitarsi un po' per riuscire ad usarlo al meglio. Inoltre, nella confezione è compreso un pratico astuccio con cerniera, adatto per il trasporto e per riporre il tutto dopo l’uso.

Misuratore di pressione elettronico da braccio Sanitas

L'SBM 21 di Sanitas è un misuratore di pressione elettronico da braccio, che misura velocemente e automaticamente sia la pressione sanguigna che il battito cardiaco. I risultati della misurazione vengono visualizzati sull'ampio display LCD, chiaro e di facile lettura (non è però retroilluminato), e i valori ottenuti vengono visualizzati su una scala colorata, così da poter essere valutati ed interpretati immediatamente. Facile da usare, preciso ed affidabile, questo misuratore di pressione è dotato di un rilevatore di aritmia, che ti avverte se identifica eventuali anomalie del ritmo cardiaco, 4 diversi slot di memoria, che consentono di salvare i risultati delle misurazioni di quattro diversi utenti o membri della famiglia, e può memorizzare fino a 30 misurazioni, insieme alla data e all'ora; inoltre, l'SBM 21 calcola il valore medio delle ultime tre misurazioni, è dotato di un manicotto universale (circonferenza braccio 22-36 cm), e nella confezione troverai una pratica custodia, un manuale di istruzioni anche in italiano e 2 batterie.

Misuratore di pressione da braccio BM 58

Display nero XXL e pulsanti Sensor Touch sono due delle caratteristiche principali del misuratore di pressione da braccio Beurer BM 58. Il dispositivo, nuovo e all’avanguardia, permette di traferire i valori misurati al computer e gestirli con il software gratuito "Beurer HealthManager” mediante il cavo USB e l’interfaccia per PC. Infine, BM 58 è dotato di una funzione che avvisa l’utente in caso di eventuali aritmie e disturbi del ritmo cardiaco.

Misuratore di pressione da braccio con rilevazione della fibrillazione atriale AFib

Un altro misuratore di pressione sanguigna per casa, clinicamente validato, è OMRON X7 Smart, che rileva una possibile Fibrillazione Atriale (AFib) con un’elevata specificità e sensibilità e offre letture accurate. L’AFib è una grave irregolarità del battito cardiaco spesso non rilevata, in grado di aumentare il rischio di ictus di 4-5 volte.

Questo misuratore intelligente è semplice da usare ed è dotato di: bracciale Intelli Wrap preformato e facile da avvolgere, che garantisce precisione in qualsiasi posizione del braccio; doppio schermo, per confrontare gli ultimi risultati con le altre letture della giornata; 2 profili differenti impostabili; compatibilità con smartphone Android, Apple iPhone e iPad e di validazione clinica, per diabete e gravidanza.

Inoltre, OMRON X7 è un dispositivo Smart che trasferisce automaticamente i risultati della pressione sullo smartphone e invia aggiornamenti automatici all'App OMRON connect via Bluetooth, utili per il monitoraggio regolare della salute cardiaca nella tua vita quotidiana.

Misuratore di pressione da braccio Smart con funzione Bluetooth

Braun ExactFit 5 Connect è un misuratore della pressione sanguigna intelligente, dotato di precisione professionale clinicamente provata seguendo il metodo della Società europea dell’ipertensione arteriosa (dispositivo medico detraibile ai fini fiscali). Comodo e semplice da usare, questo dispositivo si sincronizza in modo semplice via Bluetooth con l’app Braun Healthy Heart, per accedere ai dati in qualunque momento, ovunque e offrendo la possibilità di condividerli con il proprio medico.

L’app, inoltre, è particolarmente utile per controllare l’andamento della pressione sanguigna con grafici, viste calendario e medie, e ti permette di inserire anche le informazioni sullo stile di vita per comprenderne l’impatto sulla pressione del sangue e creare un quadro completo della salute.

Questo misuratore della pressione sanguigna è poi dotato di: due bracciali premium di diverse dimensioni (S/M & L/XL) che avvolgono comodamente tutte le circonferenze del braccio; interpretazione istantanea dei dati con codifica a colori sullo schermo; rilevazione delle irregolarità del battito cardiaco e tecnologia di gonfiaggio morbido. Durante la misurazione, infatti, il misuratore rileva i livelli della pressione arteriosa in fase di gonfiaggio, evitando così disagi per il braccio causati da una pressione inutilmente elevata.

Misuratore di pressione digitale da polso

Omron RS3 è un dispositivo maneggevole e comodo da usare che permette di misurare efficacemente la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Questo misuratore di pressione da polso è dotato di un sensore di irregolarità cardiaca, che avvisa l'utente in caso di aritmia, e, grazie alla tecnologia IntelliSense, garantisce misurazioni molto accurate. Facile da utilizzare e dal design semplice e lineare, è dotato di un display LCD digitale, su cui è possibile leggere i valori relativi alla pressione sanguigna, il battito cardiaco e la carica della batteria, di connessione tramite Bluetooth alla app OMRON connect, compatibile con iOS e Androided, ed è dotato di pratico bracciale elastico da polso, realizzato in nylon e poliestere, comodo da indossare e facile da adattare, grazie alla circonferenza di 13.5-21.5 cm. Inoltre, Omron RS3 può memorizzare fino a 60 misurazioni ed effettua una media delle ultime tre registrazioni. Come per tutti i dispositivi da polso, durante la misurazione della pressione e del battito cardiacooccorre prestare particolare attenzione alla posizione del polso e, più in generale, del braccio.

