Proteggere i capelli dal calore della piastra: 4 consigli

Poter rendere i nostri capelli più lisci e setosi è bellissimo, ma attenzione perché anche le invenzioni meravigliose come la piastra hanno le loro controindicazioni.

In primis, il calore che, dopo un po', soprattutto dopo un utilizzo intenso e quotidiano, può danneggiare i capelli e il cuoio capelluto. Ebbene sì, prendersi cura della bellezza dei nostri capelli non vuol dire purtroppo, contemporaneamente, badare sempre alla loro salute, dunque bisogna stare attente a non commettere errori che possano rovinarli, rendendoli crespi e sfibrati. E, alla lunga, spenti e pieni di doppie punte.

Ma non disperiamo: ci sono alcuni consigli ed accortezze che possiamo seguire per proteggerci dal calore e rendere i nostri capelli sempre belli e sani, sfoggiando la chioma perfetta per ogni occasione.