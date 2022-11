L’uso di paraffina per la cura di mani e piedi

Con l’arrivo dell’inverno mani e piedi spesso soffrono l’azione di vento, freddo e umidità, diventando rossi e screpolati. Anche chi soffre di artrosi sa che purtroppo con l'arrivo del freddo tende a peggiorare. Si possono però ottenere notevoli benefici grazie alla termoterapia a base di paraffina, detta anche bagno di paraffina, un trattamento che sfrutta le caratteristiche di questa sostanza per migliorare la salute di mani e piedi.

La paraffina è un tipo di resina utilizzata da secoli per decontratturare i muscoli e trattare diversi problemi di salute come l’artrosi, l’artrite e i reumatismi, ma anche per migliorare l’elasticità dei tessuti connettivi e nutrire ed idratare la pelle, conferendole un aspetto setoso ed elastico. Il bagno di paraffina è un trattamento semplice: quando la paraffina è liquida (cose che avviene ad una temperatura tra i 40 e i 50 gradi), vi si immerge la mano (o il piede) più volte, facendo ogni volta sgocciolare il liquido, fino al formarsi di una pellicola. A questo punto si ricopre la parte con un guanto termico o una benda avvolta in un sacchetto di plastica. Si tiene l’impacco per una ventina di minuti e poi si rimuove la paraffina. Queste sedute devono essere portate avanti quotidianamente per una decina di giorni.

Il bagno di paraffina per mani, piedi e gomiti MP 70 di Beurer è il più apprezzato dagli utenti di Amazon.it: un prodotto di qualità e professionale che comprende anche un praticissimo kit di utilizzo. Il kit comprende 1 bagno di paraffina MP 70, 1 coperchio, 1 griglia di protezione, 2 bustine di cera di paraffina al delicato profumo di arancia e 30 pellicole di plastica, con cui avvolgere la zona trattata. L' MP 70 consente di sciogliere in modo semplice la cera, grazie al controllo della temperatura che consente di impostare e mantenere la temperatura scelta per sciogliere la cera, ha un indicatore di calore ed è alimentato ad elettricità. Inoltre ha una garanzia di tre anni.

Il bagno di paraffina MP 70 di Beurer promuove anche l'assorbimento di sostanze curative in profondità, lasciando la pelle morbida e liscia. Stimola inoltre la circolazione sanguigna, favorendo il naturale processo di riparazione della pelle e dei tessuti.

