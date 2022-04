I volontari piantano 30 pini sopra Pegli: "Era una zona danneggiata dagli incendi"

Guanti, zappe e picozze per ridare alla natura ciò che il fuoco si è preso: così i volontari del comitato Pegli Bene Comune insieme ai ragazzi di A Thousand Trees Project, in collaborazione con l'associazione Cittadini Sostenibili, hanno piantumato trenta pini sulle alture del ponente genovese.

Una mattinata per ripopolare di alberi l'area sopra Villa Doria, tra l'omonimo campeggio e il sentiero che conduce a Punta Martin, sopra Pegli: alla fine, stanchezza e sorrisi per aver fatto qualcosa di utile per la delegazione. "Noi del comitato e il Municipio Ponente - spiega Serena Ostrogovich del comitato Pegli Bene Comune - siamo stati contattati da A Thousand Trees Project, che aveva già piantato alberi sul monte Moro. Ci siamo così dati appuntamento sabato mattina insieme ad alcuni volontari, e abbiamo così piantato trenta pini dove c'era stato uno degli ultimi incendi a Pegli, proprio dietro a Villa Doria".

La natura riprende così i suoi spazi grazie all'aiuto dei volontari: "Abbiamo passato una bella mattinata di lavoro - conclude Ostrogovich - siamo riusciti a piantare tutti gli alberi e ce ne prenderemo cura ancora per un po', li andremo ad annaffiare e guarderemo che non vengano danneggiati. Un piccolo gesto ma per noi molto importante, per noila cura del territorio è fondamentale. Con noi c'erano anche alcuni bimbi, la speranza in un futuro migliore".