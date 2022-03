Villetta Di Negro, De Benedictis (FdI): "Il parco è in stato di degrado"

Villetta Di Negro in balia del degrado, per il consigliere Francesco De Benedictis (FdI) che ha portato un'interrogazione in consiglio comunale: "Nella parte alta della villetta ci sono ancora processionarie che girano indisturbate, l'alunno di una scuola media che stava facendo orientamento le ha toccate per sbaglio e si è preso una dermatite. Dicono che sia un antico e prestigioso polmone verde della città, ma se andiamo verso la zona del belvedere si trova uno sbarramento perché la zona inaccessibile da anni".

Per non parlare dei servizi igienici: "Sono in uno stato pietoso, inutilizzabili - continua De Benedictis - ci sono anche i topi. Sarebbe il momento di correre ai ripari perché presto nella nostra città, per la bella stagione, arriveranno i turisti".

A rispondere, l'assessore all'Ambiente Matteo Campora: "Il rifacimento dei bagni è previsto nel piano manutentivo generale. È stata chiesta anche maggior attenzione alle forze dell'ordine nella parte alta, dove spesso stazionano persone con cani liberi. Io stesso ho mi sono recato e ho segnalato la presenza di persone con cani tenuti senza guinzaglio. È stata anche richiesta una pulizia straordinaria in parte alta. Per quanto concerne la processionaria, la lotta a questo parassita viene fatta tramite sulle conifere tramite le procedure previste ed il trattamento sarà ripetuto anche il prossimo inverno. In questa stagione occorre prestare particolare attenzione e apporremo anche cartelli per avvisare i visitatori del presenza di questi parassiti".