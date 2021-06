A12, viadotto Rio Burghi sotto ispezione. Il sindaco di Bogliasco scrive al Mit: "Siamo preoccupati"

Viadotti sull’autostrada A12 ancora nel mirino per lo stato di manutenzione. Dopo il Valle Ragone, chiuso ai mezzi pesanti a metà maggio dopo un’ispezione del Mit, adesso tocca ad altri viadotti passare il vaglio del super ispettore del Ministero Placido Migliorino.

Sono il Costa Rossa di Sestri Levante, che potrebbe andare incontro allo stesso iter del Valle Ragone, e il Rio Burchi, tra Nervi e Bogliasco, per cui è già stata disposta l'interdizione al transito dei veicoli nella porzione di strada compresa tra la corsia di destra e il guard rail in direzione levante. In entrambi i casi si sta valutando lo stato della struttura e le condizioni di degrado rilevate, e un eventuale stop ai mezzi pesanti, che farebbe ripiombare il Tigullio nell’incubo traffico.

Il sindaco di Bogliasco, Gianluigi Brisca, è però preoccupato anche per l’incolumità dei suoi concittadini, e ha già inviato una lettera a Mit, Aspi, Regione e Protezione Civile.

“Il viadotto rio Burchi insiste sulla via comunale che collega il centro di Bogliasco alla frazione di Sessarego”, ha ricordato Brisca, chiedendo “garanzia certa ed esigibile che la situazione evidenziata non comprometta la pubblica sicurezza, un piano di prevenzione per preservare l'incolumità della strada comunale e di chi vi transita, di conoscere quali misure siano state prese per azzerare il fattore di rischio esistente e di garantire la messa in sicurezza e il risanamento del sito interessato dichiarando quali interventi verranno messi in pratica”.

Brisca ha inoltre anticipato che a breve emetterà un’ordinanza che vieta la sosta sotto il viadotto. Migliorino, intanto, ha ricevuto propri in giornata da Aspi la documentazione riguardante i viadotti, e sono attesi nelle prossime ore eventuali provvedimenti di modifica o chiusura al traffico.