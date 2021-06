Riqualificazione via Cornigliano, il senso unico alternato paralizza il traffico

Almeno sino ai primi di luglio il transito nel tratto tra via Pellizzari e via Dufour sarà regolato da tre semafori provvisori, con conseguenze pesantissime sulla circolazione: «Usate la Guido Rossa»

Scatta il senso unico alternato in via Cornigliano, e il traffico del ponente genovese va in tilt.

I lavori sono legati al cantiere per la riqualificazione della strada, aperto ormai da mesi e in via di ultimazione, ma la necessità di intervenire nel tratto compreso tra via Pellizzari e via Dufour ha portato all’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori che ormai da qualche giorno ha paralizzato la circolazione.

Il transito in via Cornigliano è a oggi regolato da tre semafori provvisori installati all’altezza di via Pellizzari, di via Narisano e di via Dufour, una soluzione che resterà in vigore almeno sino a inizio a luglio a seconda dell’andamento dei lavori. L’invito ribadito più volte è dunque quello di utilizzare quando possibile la Guido Rossa per evitare di appesantire il traffico.

«Se dal Levante cittadino ci si deve recare verso il Ponente cittadino c'è la possibilità di percorrere la strada a mare Guido Rossa che è completamente libera - ha ricordato il consigliere comunale Maurizio Amorfini proprio martedì, condividendo uno scatto in coda - questa è via Cornigliano interessata dai lavori di riqualificazione e congestionata dal traffico veicolare perché tutti continuano a transitare da qui».