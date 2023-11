Cade lampada a neon sui banchi durante lezione universitaria

Una lampada al neon si è staccata dal soffitto di un'aula universitaria. La denuncia arriva, con tanto di foto, dall'associazione Sinistra universitaria Genova: "Ciò che è successo oggi al Dipartimento di Fisica è gravissimo - scrivono gli studenti in una nota - All’interno di un’aula un neon è caduto sui banchi presenti nell’aula con una lezione in corso. Solamente il caso ha fatto sì che non ci fossero feriti o, peggio, vittime per colpa di questo crollo".

Ennesimo episodio di degrado per i ragazzi: "Questo crollo è il segno di una generale emergenza di edilizia scolastica, e ora anche universitaria, presente nel nostro paese, dove non vi è una vera attenzione sul tema con interventi strutturali e generali ma solo interventi straordinari manutentivi, quando si è vicini alla tragedia o peggio quando la tragedia è avvenuta.

La vita di tutte le studentesse e tutti gli studenti che frequentano la nostra Università viene prima di tutto e non può passare per un tema secondario, ma anzi deve essere prioritario.

Ci chiediamo perciò, dopo i fatti di oggi, quale sia il reale stato di salute degli edifici universitari dell’Università di Genova, chiederemo perciò chiarimenti e, soprattutto, fatti in ogni organo possibile, dal Senato ai Consigli di Corso, passando per le istituzioni regionali, metropolitane e comunali, per evitare che fatti come quello di oggi non accadano più".