Trenino di Casella, stop per lavori in due periodi tra fine luglio e inizio agosto

Amt informa che da lunedì 26 a venerdì 30 luglio e da lunedì 2 a venerdì 6 agosto il servizio della Ferrovia Genova-Casella verrà svolto interamente con il bus sostitutivo. La variazione al servizio è necessaria per poter effettuare diversi interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea aerea.

I lavori risultano particolarmente complessi perché riguardano la sostituzione di una quindicina di tralicci di alimentazione della linea aerea di contatto.

Queste attività devono quindi svolgersi senza la circolazione dei treni; per questo motivo, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, il servizio al pubblico viene svolto con il bus sostitutivo.

Amt ricorda anche che il bus sostitutivo da Genova effettua la partenza da piazza Manin e che nel fine settimana di sabato 31 luglio e domenica 1° agosto il servizio sarà svolto regolarmente con il treno sull’intera tratta.