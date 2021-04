Tre trapianti di rene in poche ore: Gaslini e San Martino salvano tre piccoli pazienti

Un ragazzino di 15 anni, una bambina di 10 e un bimbo di 8, tutti in dialisi, hanno ricevuto gli organi in meno di 24 ore grazie a una stretta collaborazione tra equipe mediche

Tre trapianti di rene in poche ore per salvare la vita ad altrettanti bambini: l’ospedale San Martino e l’istituto pediatrico Gaslini di Genova hanno unito le forze per aiutare un ragazzino di 15 anni di Firenze, una bambina di 10 anni di Chianciano e un bambino siciliano di 8 anni, tutti in dialisi.

I reni sono stati prelevati da due donatori, un bambino di Roma e una bimba siciliana. Gli interventi sono stati svolti al Gaslinialla presenza delle equipe del Centro Trapianti del San Martino, così come stabilito con un accordo siglato nel 2018. La macchina si è attivata nel giro di 24 ore, grazie alla collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti, che a oggi conta su 114 bambini in lista in tutta Italia.

«Questo straordinario risultato dimostra, ancora una volta, che nonostante l’emergenza pandemica la nostra sanità non si ferma e, mano a mano che proseguirà la campagna vaccinale, tornerà progressivamente a regime - ha detto il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - Il mio ringraziamento va alle equipe delle nostre due eccellenze, l’Ospedale Policlinico San Martino e l’Istituto Gaslini, entrambi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs)».

«Questo programma sottolinea l’elevato livello di collaborazione tra aziende con molteplici competenze multidisciplinari all’interno della regione Liguria, dalla chirurgia alla nefrologia ai laboratori e molte altre professionalità che si attivano nell’arco del ristretto tempo concesso - ha aggiunto il professor Andrea Gianelli Castiglione, coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Liguria. - Si segnala in particolare l’equipe chirurgica del San Martino che ha svolto i trapianti in sale operatorie diverse e in stretta sequenza mostrando la nota professionalità e dedizione alla attività».

«Uno sforzo organizzativo importante - ha concluso Iris Fontana, responsabile Chirurgia del Trapianto di Rene dell’Ospedale Policlinico San Martino - i trapianti di rene sono stati effettuati in due sedi separate, con reiterati spostamenti dell’equipe tra i due ospedali. Entrambe le strutture, sia il San Martino che il Gaslini, si sono immediatamente attivate; d’altronde, quando si presenta un’opportunità di questo genere per questi piccoli pazienti, non si può non coglierla».

Tra il 2020 e il 2021 sono stati eseguiti 90 trapianti di rene, di cui 22 pediatrici, mentre dal 1982 ne sono stati eseguiti 2.196, di cui 516 pediatrici.