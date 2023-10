Criticità trasporto pubblico locale: le proposte del sindacato Fast/Confsal Liguria

Il sindacato Fast/Confsal Liguria, attraverso una lettera firmata dal segretario regionale Mario Pino, ha scritto all'assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori e agli assessori comunali di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, per affrontare alcune importanti tematiche relative al trasporto pubblico dopo un incontro che si è svolto il 27 settembre.

"Il trasporto pubblico locale in Liguria, come del resto in altre regioni e città - scrive Pino - soffre di pluriennali criticità, di carattere finanziario, economico, organizzativo. L’attuale situazione organizzativa e giuridica di dispersione delle responsabilità per gli interventi tra Regione ed Enti Locali non permette una unicità strategica per l’ottimizzazione delle diverse aziende di Tpl liguri. Non è eludibile l’obiettivo della piena soddisfazione del diritto alla mobilità del cittadino ligure, soprattutto nell’attuale contesto di transizione ecologica e di difficoltà finanziaria che attualmente attraversa l’intero Paese".

Il segretario regionale di Fast/Confsal Liguria passa poi alle proposte: "La nostra segreteria regionale ritiene utile proporre alla Regione di porsi quale coordinatore strategico, per tutte le aziende di Tpl ligure, allo scopo di ottimizzare le scelte delle aziende di Tpl esistenti negli attuali diversi bacini; elaborare una proposta che traguardi l’omogeneità degli standard operativi nelle diverse aziende; produrre un progetto che gradualmente porti all’unità dei bacini e all’unicità di impresa di Tpl per un intero bacino ligure. Tutto ciò per rendere omogenea la fruizione del diritto alla mobilità per tutti i cittadini della Liguria. La Fast/Confsal Liguria esprime la propria disponibilità per perseguire questo progetto e/o discuterne la fattibilità e il merito e la propria collaborazione con tutti gli altri attori in indirizzo che ne vogliano condividere gli obiettivi".