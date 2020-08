Maltempo, disagi e traffico in autostrada. Forti temporali nel Tigullio

Problemi sopratuttto al traffico autostradale, lunedì mattina, per il forte temporale che si è abbattuto su Genova e provincia.

La presenza di acqua sulla carreggiata nei tratti compresi tra i caselli di Voltri e di Masone, infatti, ha fatto arrivare numerose telefonate ai vigili del fuoco, e alla fine sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade per l’Italia per verificare la situazione. Intorno alle 10.30, il traffico era molto congestionato sulla A10, tra Pehli e il bivio con la A7 in direzione Genova, mentre sulla A12 la coda era di 2 km tra Genova est e il bivio con la A7.

Nessuna particolare criticità, invece, in città, dove l'acquazzone è passato senza provocare danni gravi. Intorno alle 11, però, il temporale si stava abbattendo con violenza sul Tigullio, destando qualche preoccupazione.