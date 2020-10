Teglia: falco pellegrino ferito salvato dalla polizia Locale

Un raro esemplare di falco pellegrino è stato salvato dagli agenti della polizia Locale a Teglia.

Gli uomini del Quinto Distretto, quello della Valpolcevera, sono stati avvisati da un cittadino della presenza di un falco all’interno di un’area recintata: il rapace non si muoveva ed era impossibilitato a volare a causa delle ferite, e se non fosse stato soccorso sarebbe certamente morto di fame.

Gli agenti hanno contattato la sezione Enpa di Genova che, però, non aveva personale disponibile per il recupero dell'animale. Così si sono rimboccati le maniche e, cercando di rendere l'operazione meno traumatica possibile per il volatile, lo hanno recuperato e trasportato presso il presidio il Cras Enpa di Campomorone dove l'animale è stato visitato. Il falco presentava una ferita al petto che gli impediva di volare. Il personale Enpa si prenderà cura del rapace per poi rimetterlo in libertà non appena si sarà ristabilito.