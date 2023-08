Due 'superlune' in un mese e stelle cadenti più visibili, che spettacolo ad agosto

Due 'superlune' in un mese. Le regalerà agosto 2023 con due lune piene al perigeo, il punto della sua orbita più vicino alla Terra, l'1 (superluna dello Storione) e il 31 del mese con il satellite a una distanza minima dalla terra intorno ai 357mila chilometri.

Per descrivere queste ricorrenze è ormai consuetudine usare il termine 'superluna', anche se in realtà la differenza di dimensione è davvero minima, ma d'estate il plenilunio è ancora più affascinante da osservare in quanto il tragitto della Luna è basso sull'orizzonte e alimenta l'effetto dell'illusione lunare, apparendo più grande.

Buone notizie dunque per gli amanti del naso all'insù a cui si aggiunge anche il fatto che, avendo fasi così avanzate a inizio e fine mese, potremo goderci le notti di metà agosto, con il loro carico di meteore, senza il disturbo della luce lunare.

Due 'superlune' nello stesso mese le avremo di nuovo solo nel 2037. Dunque un'occasione da non lasciarsi sfuggire per non dover attendere 14 anni.