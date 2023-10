Strada parzialmente interrotta in Val Varenna, via ai lavori entro 10 giorni

Partiranno tra una decina di giorni i lavori per ripristinare la strada parzialmente interrotta che da Pegli porta a San Carlo di Cese: a renderlo noto, in consiglio comunale, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente che ha risposto a un'interrogazione di Elena Manara (Vince Genova).

La strada era stata parzialmente interrotta a causa di una rottura di asfalto: "La situazione - ha detto Manara - si è rivelata più complicata in quanto l'area, che si trova sotto un tombino rotto, necessita di un'opera di rafforzamento molto più importante rispetto al previsto. Ma è una strada importante, passa la linea Amt 71 che collega Pegli a San Carlo di Cese, la situazione è pesante, pensiamo alle ore di punta e agli studenti che devono rientrare a casa da scuola".

La direzione difesa suolo del Comune ha presentato una apposita progettazione, ma per il via libera ai lavori serviva il nulla osta idraulico della Regione Liguria, arrivato il 25 settembre.

“Il 13 giugno di quest’anno – ha precisato Avvenente – non c’è stato solo il cedimento della strada verso San Carlo di Cese, ma anche della tombinatura sottostante dove passa un rivo. Dunque si è resa necessaria una progettazione specifica e di tutta la documentazione necessaria per arrivare al ripristino della strada. Tuttavia, per il via ai lavori serviva il nulla osta idraulico di Regione Liguria che è arrivato il 25 settembre e, subito dopo, si è preso contatto con l’impresa del relativo accordo quadro per l’esecuzione di queste opere. È già stato predisposto il contratto e l’impresa si è impegnata a intervenire entro una decina di giorni".

L'assessore ha infine garantito che nel caso in cui ci fossero ulteriori intoppi l'amministrazione solleciterà l’impresa a dare esecuzione ai lavori.