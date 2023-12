Lo "Spiderman ligure" Mattia Villardita vola in Giappone per il Gaslini

Non ha confini il cuore grande di Mattia Villardita, lo "Spiderman ligure" che è sbarcato in Giappone per una raccolta fondi a favore del Gaslini.

Villardita, nominato nel 2020 cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella, occupa il tempo libero andato a trovare travestito da Uomo ragno i giovani pazienti ospedalieri nel tentativo di alleviare le loro sofferenze e sostenere iniziative per le loro cure.

"Lo "Spiderman Tour-Viaggio in Giappone" si sta rivelando più emozionante del previsto - commenta Mattia, 30 anni - mi trovo in questa meravigliosa terra insieme agli amici di Nomad Reporters e a tutte le persone che hanno aderito a questo viaggio solidale che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi da donare all' Istituto Giannina Gaslini di Genova per acquistare un macchinario destinato alla cura dei i piccoli pazienti ospedalieri".

Quando toglie il costume, Mattia è impiegato terminalista nel porto di Vado Ligure. Per una malattia congenita ha dovuto affrontare diverse operazioni fino all’età di 14 anni. Ormai da cinque anni, travestito da Spiderman come detto, fa visita ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici della Liguria “gli unici e veri supereroi”.

Dall'estate del 2022 presta il volto - o per meglio dire la maschera - alla campagna di Regione Liguria per invitare i cittadini a donare sangue e plasma. Il ragazzo ha così contribuito a portare la Liguria al terzo posto in Italia per efficacia della comunicazione nelle piattaforme social (report DeRev 2022).