Premio Sorriso Rai, un film genovese in finale

C'è anche un film genovese tra i 60 corti finalisti in nomination per il premio Sorriso Rai Cinema Channel, nell'ambito della XIV edizione del Festival Internazionale Film Corto 'Tulipani di seta nera'.

I 60 lavori scelti per questa edizione, selezionati tra gli oltre 300 pervenuti da tutta Italia e dall'estero: al primo posto il Lazio, con 16 opere in concorso, seguito da Campania, Piemonte, Marche, Lombardia, Puglia e Sicilia. Molti i corti di provenienza straniera, con in testa la Spagna, presente con ben 7 opere in nomination, il Messico, e l'Austria, oltre a una produzione italo-svedese.

Dal 1 aprile è possibile visionare i 60 corti sulla piattaforma di Rai Cinema Channel alla pagina www.tulipanidisetanera.rai.it. 'Gocce di luce', girato a Genova, è un cortometraggio diretto nell'estate scorsa da Silvia Monga, con la partecipazione di Beppe Carletti dei Nomadi, che è autore delle musiche e appare anche nel ruolo di un vicino di casa maestro di pianoforte.

'Gocce di luce', ambientato durante il periodo del lockdown, racconta di un ragazzo che vive con il nonno e il fratello, in attesa che ritorni la madre, che si incurisisce ad osservare la quotidianità di Camilla, una ragazzina che abita nella palazzina di fronte. Alcuni dettagli lo faranno innamorare di lei, sguardi e sorrisi sono gocce di luce in momenti tristi e dolorosi nella vita di Camilla.

Per vedere e votare il film bisogna collegarsi all'indirizzo www.tulipanidisetanera.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-05dab9cf-0933-4423-8769-dd013db127c5.html. All'opera che riceverà il maggior numero di visualizzazioni sarà assegnato il premio del pubblico del mondo digitale: Premio Rai Cinema Channel. Il conteggio delle visualizzazioni terminerà il 31 maggio alle ore 12. La manifestazione avrà luogo durante le giornate che vanno dal 3 al 6 giugno.