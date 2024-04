La prima elementare della scuola San Paolo è salva: l'attivazione era a rischio

La scuola primaria San Paolo di Castelletto attiverà la prima classe anche nell'anno scolastico 2024-2025, dopo una comunicazione che aveva suscitato le proteste dei genitori, una raccolta firme e l'interessamento delle istituzioni.

Il campanello d'allarme era suonato a pochi giorni dalla chiusura delle iscrizioni, quando dalla scuola era arrivata una mail ai genitori in cui si chiedeva loro di indicare alternative perché, al momento, non era possibile avere la certezza dell'attivazione della classe.

Il rischio andava ben oltre la soppressione di una classe: quando iniziano a essere disattivate le prime per mancanza di iscritti, è un segnale di allarme che può portare verso la chiusura della scuola stessa, e alla San Paolo - che rappresenta un punto di riferimento per il quartiere - i genitori avevano già avviato anni fa una petizione e l'hanno replicata. Insomma, l'attenzione è alta.

Adesso i genitori hanno ricevuto la comunicazione dal preside che la prima classe è salva e verrà regolarmente attivata per l'anno scolastico 2024-2025: anche la politica si era impegnata, con interrogazioni portate in consiglio comunale da Pd e Lista Toti, un'espressione di sentimento di Vince Genova in consiglio municipale, e con il presidente del Municipio Centro Est Carratù, l'assessore alla Scuola municipale Cosso e comunale Brusoni, che si erano attivati presso l'Ufficio scolastico regionale mettendo in campo un'azione di "moral suasion" per arrivare al risultato.