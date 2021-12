Santa Margherita, posteggi gratis nei giorni di Natale

Quattro ore di sosta gratuita a Santa Margherita Ligure su tutti parcheggi a pagamento cittadini nei giorni del Natale.

L'Amministrazione, recependo la richiesta di Ascom Santa Margherita Ligure e Civ Costa dei Delfini di un'azione incentivante per il tessuto commerciale, ha deliberato la gratuità per quattro ore consecutive di parcheggi per le autovetture in tutte le aree blu nei giorni 24, 25 e 26 dicembre 2021.