Ad Arenzano arriva la ruota panoramica vista mare (e monti)

Lavori in corso, ad Arenzano, per l'arrivo della nuova ruota panoramica sul mare. L'attrazione, alta 32 metri, è in fase di installazione su uno dei due campi da basket di piazzale del Mare (mentre l'altro rimarrà fruibile) e aprirà sabato mattina.

La ruota resterà sul territorio per circa due mesi, permettendo a residenti e turisti di godere del panorama da una prospettiva diversa dal solito, che spazia dal mare alle montagne subito dietro: "Si spera - commenta il sindaco Francesco Silvestrini - possa costituire un motivo in più per venire ad Arenzano in un periodo in cui gli ostacoli viari non incoraggiano a visitare la riviera".