Persone con disabilità, 1,7 mln da Regione per scuola e trasporti

La giunta regionale ha assegnato i finanziamenti relativi al 2023 per l'autonomia, l'integrazione scolastica e le spese di trasporto degli studenti disabili, per un totale di 1 milione e 740mila euro.

“Nel 2023 abbiamo stanziato 300mila euro in più rispetto all’anno precedente - comunica l’assessore alla Scuola di Regione Liguria Simona Ferro - con questa misura vogliamo rendere il mondo della scuola ligure sempre più inclusivo e a misura di studente. Grazie a questo importante finanziamento regionale, infatti, ridurremo in modo sensibile gli ostacoli e le barriere che i ragazzi con disabilità, purtroppo, si trovano ad affrontare quotidianamente durante il loro percorso scolastico e formativo”.

Per essere più precisi, la Regione Liguria ha destinato 1 milione e 400mila euro per sostenere l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti disabili, con particolare attenzione alle spese di trasporto. Questi fondi saranno distribuiti tra le province liguri in base al numero di studenti con disabilità presenti sul territorio: alla Città Metropolitana di Genova, con 337 alunni, sono stati assegnati 1 milione e 112mila euro; a Imperia (18 alunni) sono stati assegnati 59mila euro; a Savona (58 alunni) 191mila euro e a La Spezia (11 alunni) 36mila euro.

I rimanenti 340mila euro sono destinati ad Aliseo per l'integrazione scolastica e formativa degli studenti disabili e sono suddivisi in 300mila euro a favore degli istituti scolastici paritari senza insegnante di sostegno previsto, e 40mila euro per la convenzione tra Aliseo e l'Istituto David Chiossone per l'inclusione degli studenti non vedenti e ipovedenti nei percorsi scolastici e formativi.