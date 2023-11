Beni storici e artistici, in arrivo fondi per il loro recupero

"La Liguria beneficerà di una porzione dei 95 milioni di euro che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha messo a disposizione per la tutela del patrimonio culturale". Lo dice in una nota il gruppo della Lega in Regione. I fondi sono già disponibili nel triennio 2023/2025

"I fondi per Comuni ed enti ecclesiastici erano bloccati da tempo - ricorda la Lega - e, grazie all'impegno del ministro, Matteo Salvini, e del vice ministro, Edoardo Rixi, sono stati resi disponibili con le Linee guida per la programmazione degli interventi".

In Liguria al bando hanno aderito Cairo Montenotte per la tutela di Porta Soprana; Camogli per la valorizzazione dell'oratorio dei Santi Prospero e Caterina; Fontanigorda per il recupero della chiesa Santa Giustina; Montoggio per la tutela della chiesa di San Giovanni Battista; Varazze per il recupero della chiesa di San Donato; Laigueglia per il restauro con miglioramento sismico della parrocchia di San Matteo; Lorsica per il restauro del sagrato antistante la chiesa di Nostra Signora dell'Annunziata.