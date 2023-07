RDS 100% Grandi Successi arriva a Sanremo con RDS Summer Festival

RDS 100% Grandi Successi arriva a Sanremo con la quinta tappa di RDS Summer Festival. Con il claim l’estate è un gioco, RDS sta viaggiando in tutta la penisola per festeggiare i suoi 45 anni con un villaggio ludico e un grande palco per regalare musica, intrattenimento e divertimento!

La festa comincerà venerdì 28 luglio con una vera e propria carovana, che con mezzi brandizzati sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento ed evasione.

Vera protagonista dell’RDS Summer Festival sarà come sempre la musica, con dj set firmati RDS e una programmazione di performance live dei più importanti nomi del panorama musicale. Piazzale Carlo Dapporto, la sera del 28 luglio, sarà animato dalle voci di Cioffi, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu. Nella città ligure nota in tutto il mondo per il suo legame con la musica anche Sophie and the Giants che farà vibrare il pubblico con il suo sound e i suoi successi dal respiro internazionale.

Sabato 15 luglio la festa nel villaggio e sul palco continuerà con la musica di Aaron, Ana Mena, Francesca Michielin e gIANMARIA.

Coloro che nelle settimane precedenti si sono iscritti sul sito di RDS Summer Festival dovranno presentarsi al punto accredito allestito presso il gazebo RDS in Via Giacomo Matteotti 138 di fronte al Cinema Centrale giovedì 27 luglio dalle 16 alle 22 per convertire il QR code ricevuto via mail e ottenere il braccialetto pass che permetterà di accedere al villaggio.

La mattina del 28 luglio dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 19 coloro che si sono registrati per la serata di venerdì e sabato potranno ancora recarsi al punto accredito per convertire e ricevere i braccialetti. Così come la mattina del 29 luglio dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19 coloro che si sono registrati per la serata di sabato potranno recarsi allo stesso punto accredito per convertire e ricevere i braccialetti.

La tappa sanremese è completamente gratuita, per essere presenti ai live è sufficiente prenotare il proprio posto sul sito rdssummerfestival.it o iscriversi direttamente recandosi al Gazebo RDS. Coloro che nei giorni precedenti non sono riusciti ad iscriversi o a passare al punto iscrizione in Via Giacomo Matteotti 138 di fronte al Cinema Centrale potranno presentarsi all’ingresso del villaggio dalle 19 fino ad esaurimento disponibilità.

Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle 19 presso l’ingresso rinominato “REGISTRATI- FAST TRACK” a Carlo Dapporto.

Grazie al progetto “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!” sarà possibile assistere alle esibizioni dei talenti emergenti che canteranno aprendo la due giorni di concerti! I partecipanti saranno introdotti sul palco da Samara Tramontana e Luca Campolunghi, i giovani speaker di RDS Next - la social web radio fatta dalla GENZ per la GENZ – protagonisti del Summer Festival anche con dirette e programmi di intrattenimento dedicati a diversi temi come Musica, Gossip e Lifestyle.

Estate, musica e divertimento: RDS Summer Festival mette lo spettatore al centro, offrendogli un’esperienza e ricordi da vivere e condividere!

L’ultimo appuntamento dell’RDS Summer Festival, per chiudere in bellezza con una grande festa per salutare l’estate, sarà a Marina di Pietrasanta l’8 e 9 settembre.

Si ringraziano le aziende partner a bordo del progetto: Avon, Bancomat, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, Fanta, Activia, Galbani, I Love Poke, Poste Italiane, Vidal.

Per informazioni: www.rds.it, www.rdssummerfestival.it,