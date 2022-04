Bic Genova, al via la raccolta fondi per un pulmino per le trasferte

Al Bic Genova, società che dal 1997 avvicina i ragazzi disabili all'attività fisica e allo sport di squadra, serve un pulmino per le trasferte. Per realizzare la sfida servono circa 20.000 euro, per cui oggi viene lanciata la raccolta fondi su Gofundme, nota piattaforma di crowdfunding.

"Abbiamo bisogno di un pulmino per le trasferte dei campionati e i trasferimenti settimanali legati alle nostre variegate attività con i ragazzi, così come per il camp di luglio a Sappada e le tante altre iniziative che vedono protagonisti i nostri ragazzi", spiega il presidente Marco Barbagelata a Dire. Tante le attività organizzate ogni giorno, dal basket al calcio, passando per le attività nelle scuole, i progetti di "Sport & Autonomia" e corsi di avviamento e perfezionamento sportivo per atleti con disabilità fisica e mentale.

"Oggi abbiamo 70 atleti 'speciali' che vivono il loro sport con un entusiasmo unico e contagioso. Partecipiamo al campionato di 'Quarta Categoria' e organizziamo il bellissimo Dolomiti camp a Sappada nel mese di luglio, con due settimane in cui i nostri ragazzi vivono un'esperienza sportiva e di vita davvero unica", aggiunge Giulio Attardi, anima del Bic sul campo.