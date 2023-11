Meteo Liguria: le previsioni per il weekend, attenzione al mare ancora mosso

Dopo settimane segnate dal maltempo, il prossimo weekend sarà all'insegna della tregua: su Genova è previsto sole venerdì, sabato e domenica, l'ideale per chi deve stendere il bucato. Attenzione però al mare ancora mosso. Poi si scivolerà gradualmente verso una possibile perturbazione nel corso della prossima settimana.

Le previsioni per Genova

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per Genova a cura di 3bMeteo: oggi, venerdì 10 novembre, è previsto sole e cielo poco nuvoloso, con massime di 17 gradi e minime di 10. Domani, sabato 11 novembre, le temperature si alzeranno leggermente: 18 di massima e 10 di minima, con un cielo tendenzialmente sempre sereno. Domenica 12 novembre, invece, temperature comprese tra 17 e 11 gradi: al mattino il cielo sarà nuvoloso, poi gradualmente dovrebbe aprirsi fino a diventare sereno nel pomeriggio.

Ma cosa succederà in settimana? Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma dopo alcune giornate di caldo (con massime fino a 20 gradi) potrebbe tornare la pioggia, specialmente giovedì e venerdì. Ma per ora si tratta solo di tendenze: per avere previsioni più attendibili occorrerà seguire gli sviluppi.

Le previsioni per la Liguria: mare ancora agitato

Spostandoci a esaminare l'intera regione, ecco le previsioni di Arpal:

Oggi, venerdì 10 novembre - Nel pomeriggio aumento dell'instabilità a Levante con locali rovesci o temporali di intensità generalmente moderata con possibili grandinate di piccole dimensioni. Venti da Ovest, Sud-Ovest fino a forti su A (50-70 km/h), in particolare sulle coste esposte; locali rinforzi anche su Spezzino tra moderati e forti. In serata isolati rinforzi settentrionali fino a moderati sul centro della regione. Mare in aumento fino ad agitato sulle coste di C (Ts 7-8 sec.) con possibili mareggiate dal pomeriggio, localmente agitato altrove.

Domani, sabato 11 novembre - Nella notte possibili mareggiate su C per onda formata da Sud-Ovest in scaduta; mare molto mosso altrove.

Dopodomani, domenica 12 novembre - Dal pomeriggio aumento del moto ondoso su tutte le aree fino a localmente agitato su C in serata per onda lunga da Sud-Ovest.