Migliori locali d'Italia, nella classifica di 50 Top Pizza ancora due liguri

Quali sono le migliori pizzerie d'Italia? Come ogni anno 50 Top Pizza ha stilato un elenco con i 100 migliori locali nel Bel Paese per il 2023 e si conferma la presenza di Genova e della Liguria.

La Piazzetta del Pisacane di Genova scende dall'ottantottesimo al 90esimo posto, definito "un luogo di riferimento cittadino". "La pizza - spiega il portale - viene preparata con competenza e rapidità. Il menu mostra in primo piano la stagione di riferimento, a riprova del fatto che gli ingredienti seguono una rigorosa logica non solo di eccellenza qualitativa nella ricerca, ma anche di attenzione alla freschezza del prodotto".

"La cottura dei tre impasti tradizionali - conclude 50 Top Pizza -, con 40 ore di lievitazione, proposti a scelta in carta è precisa e il risultato finale è una pizza sottile di raffinata fattura. Personale solerte e gentile. La birra proviene da birrifici artigianali di zona e la proposta vini guarda con attenzione al biologico". Il locale si trova in via Calatafimi 9, a Genova.

Se la Piazzetta del Pisacane è l'unico locale di Genova in classifica, la Liguria offre un'altra ottima pizzeria secondo 50 Top Pizza: Officine del Cibo a Sarzana, in provincia di La Spezia, che scende dal ventisettesimo al 58esimo posto.

Officine del Cibo "sono un punto di riferimento per l'approccio culturale all'origine del prodotto. Ricerca, attenzione e amore verso la materia prima caratterizzano una pizza che vale il viaggio. Liguria, Lunigiana, Campania, e non solo, costituiscono una visione d’insieme che si concretizza e si esalta nelle diverse interpretazioni in cottura: napoletana classica, in teglia, fritta, al vapore. La maturazione dell’impasto è adeguata. Personale di estrema professionalità e preparazione, cura e attenzione nella scelta del vino e delle birre, con proposte anche di alto livello, locale accogliente e di ampio respiro: una sicurezza". Officine del Cibo si trova in via Brigata Partigiana Ugo Muccini 181.

Pizzerie eccellenti Liguria