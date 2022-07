Due pizzerie liguri tra i migliori locali d'Italia: la classifica di 50 Top Pizza

Quali sono le migliori pizzerie d'Italia? 50 Top Pizza ha stilato un elenco con i 100 migliori locali nel Bel Paese per l'anno 2022 e non manca la presenza di Genova e della Liguria.

All'ottantottesimo posto, infatti, c'è la Piazzetta del Pisacane di Genova, definito "un riferimento nel cuore della Superba". Le pizze sono caratterizzate dalla qualità dell'impasto sottile, armonia negli accostamenti degli ingredienti di qualità, tempi di servizio rapidi e precisione di cottura.

"La lista delle pizze - conclude 50 Top Pizza - è sempre ricca di spunti, con rispetto della stagionalità e tutte le proposte possono essere ordinate con i tradizionali quattro impasti a scelta: classico Pisacane, integrale ai cinque cereali, al grano arso e al kamut, con l’utilizzo di lievito naturale e 40 ore di lievitazione. La birra è brassata da birrifici artigianali di zona. Proposta di vini con attenzione al biologico".

Il locale si trova in via Calatafimi 9, a Genova.

Se la Piazzetta del Pisacane è l'unico locale di Genova in classifica, la Liguria offre un'altra ottima pizzeria secondo 50 Top Pizza che colloca - al ventisettesimo posto - Officine del Cibo a Sarzana, in provincia di La Spezia, che tra l'altro ha vinto anche il "Miglior servizio di sala 2022 -Goeldlin Award".

Officine del Cibo "rappresentano un punto cardine per una visione contemporanea della pizza, in cui sapori della tradizione ligure si abbinano alla verace pizza napoletana, sia nella versioni classiche che con impasti e cotture in continua evoluzione: in teglia, al vapore, fritte. L’intento di Giacomo e Gianmarco è quello di ridurre la distanza tra forno e fornelli; i condimenti diventano il pilastro del piatto.'Pizza-Lab contemporanea' ne è l’emblema: 6 tappe con differenti impasti, cotture e farciture. Novità, la pizza Gluten Free: impasto di riso artemide, cotta in teglia e vapore, mozzarella di bufala, ragù di cavolo nero e fiori di sambuco. Cantina di territorio e servizio impeccabile".

Officine del Cibo si trova in via Brigata Partigiana Ugo Muccini 181.