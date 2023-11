Boccadasse, 'Panchina Rossa' contro la violenza sulle donne

La Proloco Maris Boccadasse del presidente Cesare Pastorino, in collaborazione con l'associazione Wall of Dolls, ha allestito una particolare panchina rossa nel borgo di Boccadasse, in piazzetta Luigi Tenco, nei pressi della sede delle due associazioni. Fiori rossi, una borsa e le immancabili scarpe rosse in occasione della g iornata internazionale contro la violenza sulle donne di oggi, sabato 25 novembre.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, gli eventi a Genova

Sono numerose le iniziative in tutte le città italiane e liguri per dire ancora una volta 'no' alla violenza sulle donne. Molti gli appuntamenti in programma in tutta la Liguria e a Genova (a questo link l'elenco completo, con iniziative che proseguono anche nei prossimi giorni). Di seguito tutti gli eventi a Genova nella giornata di sabato 25 novembre.

Termina alle ore 12:15 la seconda edizione della corsa contro la violenza sulle donne in piazzale San Francesco D'Assisi a cura del Civ di Carignano, inaugurata invece davanti alla sede Rai di corso Europa una nuova panchina rossa. Altre due sono state inaugurate nelle ultime ore nel Municipio Medio Ponente in via Paolo Toscanelli e nel Municipio Centro Ovest nel Piccolo Parco Angeli delle Mura.

Dalle ore 14 alle 17:30 presso casa Luzzati a palazzo Ducale si svolge invece 'La bellezza della rinascita: scuola e arte per una nuova cultura) a cura di Wall of Dolls e Rotary Club Genova San Giorgio). Alle ore 15nel centro storico il Municipio Centro Est e Genova Dremas hanno organizzato 'Le Maddalene', una passeggiata teatrale per i 'caruggi' per celebrare le donne attraverso la figura sacra e profana della Maddalena. Dalle ore 16, invece, la rassegna 'Women human rights' all'interno del Festival dell'eccellenza al femminile con presentazioni di libri, dibattiti e performance musicali. Alle 17 l'intervento 'centro antiviolenza e conquista diritti delle donne' al Municipio di Cornigliano a cura del Centro per non subire violenza.

E poi tanti spettacoli: dalle 16 alle 18 'Frida. Dipingo i fiori per non farli morire' presso l'auditorium ex Manifattura Tabacchi di Sestri Ponente, organizzato dall'associazione culturale Ce.s.l.i.t in collaborazione con Aps Palcodue. Alle 18:30 'A maglie scoperte' al Teatro dell’Ortica (a cura del Centro per non subire violenza) e alle 20:30 'Dentro. Una storia vera, se volete' al Teatro dell’Arca che l'ha curato. A chiudere la giornata, alle 20:30, la cena alle cisterne di Palazzo Ducale a cura di Wall of Dolls e Rotary Club Genova San Giorgio intitolata 'La bellezza della rinascita'.

Cosa significa la panchina rossa

Il progetto "La Panchina rossa" aveva preso il via nel 2017, quando venne lanciata ai Comuni italiani, su impulso del movimento degli Stati Generali delle Donne, la richiesta di trovare una location significativa, magari centrale oppure particolarmente significativa, dove posizionare una panchina verniciata di rosso, il colore utilizzato per ogni campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio e in favore delle pari opportunità. Sono sempre di più anche nella città di Genova.