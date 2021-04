Pasqua e Pasquetta, gli orari dei supermercati Coop

In vista delle festività pasquali gli orari di apertura della rete di Coop Liguria subiranno le seguenti modifiche:

Ipermercati

Tutti gli Ipercoop saranno chiusi sia il giorno di Pasqua, sia il giorno di Pasquetta.

Supermercati

I supermercati di Coop Liguria saranno per lo più aperti il giorno di Pasqua (tutti, tranne quelli di Vado Ligure via Aurelia e Cairo Montenotte) e chiusi il giorno di Pasquetta, con l’unica eccezione di Vado Ligure Aurelia, che invece sarà aperto fino alle 13. Per verificare se il proprio supermercato di riferimento a Pasqua sarà aperto tutto il giorno o solo mezza giornata e per conoscere gli orari di ogni singolo punto vendita è possibile consultare il sito www.liguria.e-coop.it

Servizi e-commerce

A Pasqua e Pasquetta il servizio di consegna della spesa a domicilio 'Coop a casa' sarà sospeso. Il giorno di Pasqua funzioneranno regolarmente i 'Coop Drive' dei supermercati di Genova via Merano e corso Gastaldi, mentre saranno chiusi quelli degli ipermercati di Genova, Savona e La Spezia.