Forte Puin si illumina per Natale: gli auguri dalle alture di Genova

Negli ultimi mesi le alture di Genova sono diventate uno dei luoghi preferiti dai genovese per trascorrere tempo all’aria aperta (e con il distanziamento sociale), e per Natale Forte Puin ha deciso di salutare la città con un’illuminazione tutta particolare.

Sulla facciata e nei pressi del forte è infatti comparsa nei giorni scorsi un’installazione di luci a led di ultima generazione, a consumo ridottissimo e basso impatto ambientale visto che è avvenuta su corda, senza fissaggi invasivi, per non rovinare né modificare la struttura del forte.

«L’installazione è stata resa possibile in particolar modo dal contributo dei volontari dell'associazione “Outdoor experience” - hanno spiegato dal Forte - coordinati dai tecnici specializzati della ditta Verdina. Purtroppo il forte in questo periodo rimarrà chiuso al pubblico ai sensi del dpcm in vigore emanato nei giorni scorsi». Ma gli auguri e la vicinanza arrivano lo stesso.