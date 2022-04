È genovese il miglior fotografo matrimonialista d'Italia

Il miglior fotografo di matrimonio d'Italia è genovese. Si tratta di Giandomenico Cosentino che trionfa anche quest'anno alla convention di Anfm, unica associazione nazionale di fotografi matrimonialisti italiana, che si è svolta a Torino lo scorso mese di marzo.

Come ogni anno giudici di fama internazionale hanno premiato i migliori fotografi e le migliori immagini di matrimoni e il premio più ambito è andato nuovamente a Giandomenico Cosentino si è aggiudicato il titolo per il secondo anno consecutivo. Fotografie che stupiscono per la loro autorialità, non semplici foto ricordo del gruppo di famiglia ma veri e propri racconti per immagini, che esprimono tutta l’autenticità di un giorno così importante: ritratti di spose trepidanti, padri commossi e bambini annoiati durante la cerimonia.

"La Liguria è una regione meravigliosa - racconta Giandomenico - e sempre più coppie decidono di sposarsi qui, soprattutto gli stranieri che si innamorano degli scorci unici del cibo e della nostra cultura e decidono di far conoscere la nostra regione ad amici e parenti scegliendola per il loro grande giorno"

Dimenticate le vecchie foto in pose improbabili o le classiche foto della torta nuziale, ma immagini che non ci stupiremmo di vedere appese sulle pareti di qualche galleria d’arte.

"Il matrimonio oggi è anche un’occasione per avere un servizio fotografico di altissima qualità e i fotografi ANFM sono unici proprio per questo” - continua Cosentino - amo raccontare con le immagini la mia Liguria con i suoi colori e i panorami mozzafiato che fanno da cornice a grandi storie d’amore, ma non solo, ormai le richieste arrivano per qualsiasi parte dell’Italia e del mondo".