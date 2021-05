Lavori in corso, metropolitana chiusa per tre sere

Proseguono gli interventi di ammodernamento della metropolitana, lo ha comunicato Amt attraverso una nota. Il programma della prossima

settimana prevede l’effettuazione delle prove di funzionalità dei nuovi circuiti di segnalamento e automazione; attività che rientrano nel progetto di miglioramento dell’impianto finanziato dal Ministero dei Trasporti e dal Comune di Genova. Verranno, inoltre, effettuati interventi sui binari a Brin e verifiche sulla linea aerea di contatto.

Gli interventi saranno effettuati nelle serate di martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 maggio. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento-Brin-Pontedecimo).

I lavori in metropolitana devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metro chiude alcune sere anticipatamente per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.