Metro e ascensori gratis anche nel 2023

Proseguirà a Genova anche per tutto il 2023 la la sperimentazione della gratuità della metropolitana e degli impianti verticali gestiti da Amt. L'annuncio è arrivato a margine di una conferenza stampa di Amt dall'assessore alla mobilità Matteo Campora, il sindaco Marco Bucci ha poi confermato.

Metropolitana gratis, quindi, dalle ore 10 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 22 mentre gli impianti verticali (ascensori, funicolari e cremagliera) continueranno ad essere gratuiti tutti i giorni della settimana senza limiti di orario.

"I risultati in questi mesi sono andati ben oltre le aspettative - ha commentato Bucci - per questo l'iniziativa sarà prorogata anche nel 2023. Una sperimentazione che conferma la volontà di Genova di diventare la prima città in Italia con un trasporto pubblico a libero accesso".

L'obiettivo di medio periodo più volte espresso dal sindaco sarebbe quello di arrivare alla totale gratuità del trasporto pubblico urbano, da finanziare anche attraverso una "congestion charge" per l'ingresso dei veicoli privati in centro, sul modello della milanese 'Area C'.