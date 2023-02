È morto Maurizio Costanzo, le prime esperienze da giornalista a Genova

È morto a Roma Maurizio Costanzo. Aveva 84 anni. Giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Iniziò la sua carriera da giornalista a 18 anni nella capitale, al quotidiano Paese Sera, ma pochi mesi dopo si trasferì a Genova per lavorare nella redazione del Corriere Mercantile, storica testata genovese, che ha cessato le pubblicazioni nel 2015.

Era molto legato a Paolo Villaggio, dopo la cui morte disse: "se ne va via un pezzo di vita". I due si erano conosciuti a Genova, quando Costanzo, dopo aver visto uno spettacolo del comico a teatro, lo ingaggiò per il cabaret che stava lanciando in quel periodo a Roma.

"Addio a un pezzo di storia del giornalismo - il commento del presidente di Regione Giovanni Toti - un pilastro della televisione italiana, della quale è stato protagonista per tanti anni, innovandone forma e contenuti. Un personaggio molto popolare e amato dal pubblico, per la sua capacità di entrare nelle case degli italiani in punta di piedi, con il suo stile gentile e garbato, ma soprattutto un giornalista di razza, che ha sempre svolto il suo lavoro con grande coraggio e professionalità, senza mai fare passi indietro nemmeno nei momenti più difficili o di fronte alle minacce della criminalità. Con la sua scomparsa, il giornalismo italiano diventa un po' più povero".

Il sindaco di Genova Marco Bucci si unisce al cordoglio per la morte di Maurizio Costanzo, avvenuta questa mattina a Roma: "Se ne va l'inventore del talk show italiano e uno dei più grandi innovatori nella storia della nostra televisione. Costanzo è stato un autore e sceneggiatore di programmi di successo, ma mi piace ricordarlo soprattutto come giornalista protagonista dell'informazione italiana degli ultimi 50 anni, che, giovanissimo, mosse i suoi primi passi nella redazione del Corriere mercantile qui a Genova".

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo è stato una icona della televisione italiana, firmando decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino a novembre scorso.