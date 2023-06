Maturità, al via gli esami per 10mila studenti liguri: quest'anno si torna alla normalità

Dopo la fatidica "notte prima degli esami", parte oggi la maturità 2023 per più di 10mila studenti liguri che oggi saranno impegnati con la prima prova, lo scritto di italiano. Dopo tre lunghi anni segnati dalla pandemia di covid-19, la novità è che da oggi gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado ritornano in presenza, dunque si torna ufficialmente alla normalità.

Oggi, mercoledì 21 giugno, si parte con il "classico" tema, comune a tutti gli indirizzi di studio. Alle 8.30 la comunicazione della chiave per l'apertura del plico telematico da parte del Ministero. La chiave sarà disponibile sul sito del Mim.

Da giorni è già partito il toto-tema: tra i nomi circolati quello di Alessandro Manzoni, di cui quest'anno ricorrono i 150 anni dalla morte. Poi Italo Calvino, Gabriele D'Annunzio, Italo Svevo e Giuseppe Ungaretti. Per l'attualità, la guerra in Ucraina e l'intelligenza artificiale. Di certo si sa che gli studenti potranno scegliere tra due tracce di analisi del testo (uno poetico e uno in prosa), tre di testo argomentativo e due di attualità, e avranno sei ore a disposizione per completare la prova.

Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Anche in questo caso sarà pubblicata, alle 8.30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce.

L'esame di Stato si concluderà con un colloquio con l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell'esame, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà anche l'educazione civica.