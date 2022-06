Maturità 2022: prima prova per 11mila studenti in Liguria: le tracce

Per circa 11mila studenti liguri e 6mila a Genova è arrivato il grande giorno. Maturità 2022, è il momento della prima prova. Dopo due anni di pandemia tornano le prove scritte, per quello che riguarda la prima prova saranno proposte sette tracce (identiche in tutta Italia) con tre diverse tipologie: due di analisi del testo, tre di testo argomentativo e due temi di attualità. I maturandi hanno a disposizione 6 ore, un vocabolario, fogli forniti dalla commissione e penne. È possibile consegnare il compito prima dello scadere del termine, a patto che siano passate almeno tre ore. Non è obbligatorio, ma solo 'raccomandato', l'utilizzo della mascherina.

Maturità 2022 prima prova: tutte le tracce

Come ricorda Today.it Giovanni Pascoli è l'autore scelto dal ministero dell'Istruzione per la prima prova di maturità, nella sezione Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario. Il testo è "La vita ferrata", tratto da Myricae. La seconda proposta è invece la novella "Nedda" di Giovanni Verga.

Per la tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo, il tema è quello delle leggi razziali, e il brano un testo tratto dal libro scritto da Gherardo Colombo e Liliana Segre, "La sola colpa di essere nati". La seconda proposta della tipologia B è un testo tratto da Oliver Sacks, "Musicofilia". La terza proposta della tipologia B è invece il discorso pronunciato dal premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi l'8 ottobre del 2021 alla Camera dei deputati. Al centro del discorso del fisico, il tema del Covid, dei cambiamenti climatici e dell'importanza della scienza.

Per la tipologia C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, la prima proposta è un testo tratto da "Perché una Costituzione della Terra", di Luigi Ferrajoli, sulla pandemia e i suoi effetti economici e sociali. La seconda proposta è un testo di Vera Gheno e Bruno Mastroianni, tratto da "Tienilo acceso. Posta, commenta e condividi senza spegnere il cervello".

Le altre prove della Maturità 2022

Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l’anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza pandemica. La terza prova, infine, consiste in un colloquio. Solo per questa, se il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà sostenere il colloquio in videoconferenza.