Emergency porta in piazza De Ferrari gli 'stracci di pace': "No a tutte le guerre"

"Si vis pacem, para pacem", se vuoi la pace, prepara la pace: così recitano i volantini di Emergency nell'ambito del presidio di sabato 26 marzo in piazza De Ferrari, nel cuore di Genova.

I volontari dell'associazione fondata da Gino Strada hanno distribuito gli 'stracci di pace' per dire no alla guerra, alle armi e alla violenza: con lenziona o pezzi di stoffa bianchi e pennarelli rossi alla mano, tutti hanno potuto partecipare. Un grande lenzuolo bianco è stato diviso in tanti piccoli lembi, siglati con il logo rosso dell'associazione e distribuiti ai presenti: chi li ha annodati al polso, chi li ha appesi alla borsa, chi li ha legati al passeggino e chi al guinzaglio del cane, per dire "no" alla guerra.

Il gesto è nato nel 2001 in occasione dellla guerra in Afghanistan e da allora gli 'stracci di pace' sono stati creati e consegnati per manifestare la contrarietà dell'associazione a tutti i conflitti. Questa volta, al centro della protesta, la guerra in Ucraina: "Noi pensiamo che inviare armi non serva a riportare la pace - sostengono i volontari di Emergency - ma solo ad aumentare la violenza e il numero delle vittime. Ancora una volta, chi governa pensa che la guerra sia l'unica soluzione. Ci dice che la guerra può essere 'giusta', 'necessaria' e 'inevitabile': non è vero, non esistono guerre giuste, la guerra appare inevitabile solo a chi non ha fatto nulla per evitarla con i negoziati e la diplomazia. I civili sono le prime vittime di qualsiasi guerra. Negli ultimi 20 anni le spese militari sono più che raddoppiate ma non viviamo in un mondo più sicuro. Per poter sperare in un futuro migliore quei soldi andrebbero investiti in ospedali, scuole, lavoro, pensioni".

Le foto di Luca Pastorino: