Lotto, a Sestri Levante vinti 25mila euro

Il Lotto premia Sestri Levante, in provincia di Genova, con due ambi secchi (10-46 sulla ruota Nazionale) da 12.500 euro ciascuno, per un totale di 25mila euro.

La vincita più alta dell'ultimo concorso, da 15mila euro, riferisce Agipronews, è stata centrata a Campobasso. Sul podio si piazzano anche Roma, con 14mila euro e Carimate, in provincia di Como, con 13.750 euro. In totale, il Lotto ha distribuito oltre 5,1 milioni di euro in tutta Italia.

Estrazione numero 36 di giovedì 25 marzo 2021